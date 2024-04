Ue: Macron, servono forti investimenti, Bce non pensi solo a inflazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, chiede di integrare nelle missioni della Banca centrale europea 'almeno un obiettivo di crescita, o anche un obiettivo di decarbonizzazione' e 'uno shock di investimenti comuni' che comporti un raddoppio della capacita' di azione finanziaria dell'Unione europea. 'Non possiamo avere una politica monetaria il cui unico obiettivo sia l'inflazione, per di piu' in un contesto economico in cui la decarbonizzazione e' un fattore di aumento dei prezzi', ha detto il Capo dello Stato francese in un lungo discorso alla Sorbona. 'Abbiamo bisogno ancora una volta di uno shock di investimenti comuni, di un grande piano di investimenti di bilancio' per la difesa, l'intelligenza artificiale, la decarbonizzazione, ha invocato Macron, chiedendo il raddoppio della 'capacita' di azione finanziaria' dell'Ue.

