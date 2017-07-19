Ue: in Commissione lunedi' focus su impatto guerra ed economia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 apr - Nella riunione di lunedi del collegio dei commissari indetto dalla presidente Ursula von der Leyen "l'impatto economico della crisi in Medio Oriente sara' una parte centrale della discussione". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho durante l'incontro quotidiano con la stampa.

"Esamineremo tutte le possibili misure che potrebbero essere adottate in risposta all'impatto che il conflitto in Medio Oriente sta avendo sull'Europa". Quanto all'idea di valutare l'utilizzo di strumenti come il Sure o l'Ngeu "ci sono molte proposte in circolazione. Valuteremo se siano appropriate per rispondere alle sfide generate dal conflitto in Medio Oriente".

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(RADIOCOR) 10-04-26 13:40:58 (0342) 5 NNNN