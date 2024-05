Ue: Giorgetti, non ha mezzi per raggiungere obiettivi su transizioni

Regolamentazione su AI blocchera' sviluppo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 mag - 'Quando si definiscono obiettivi come la transizione digitale, ecologica e della difesa, bisogna stabilire i mezzi con cui si possono raggiungere quegli obiettivi. Il problema di oggi e' che rispetto a questi obiettivi i singoli paesi non hanno mezzi necessari per farvi fronte'. Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia nel corso dell'incontro 'La visione lombarda per il futuro dell'Europa', organizzato da Confindustria Lombardia, in collaborazione con Politics Hub.

Ad esempio, per competere nel digitale, 'la materia prima che e' l'imprenditore'. 'Il problema in Europa e' che non ci sono ne' le risorse, ne' il capitale umano', sostiene Giorgetti sottolineando che l'Ue 'produce soltanto tanta regolamentazione'. Sull'intelligenza artificiale 'in Europa abbiamo fatto una bella regolamentazione che soffochera' qualsiasi nuova iniziativa e cosi' ci saranno altri luoghi in cui si potra' sviluppare".

