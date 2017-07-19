Ue: Giorgetti, azione sia tempestiva, servono strumenti piu' adeguati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - "In questa fase, dove la tempestivita' dell'azione non puo' prescindere dalla prudenza, appare opportuno che il dialogo con gli atri Paesi e con le istituzioni europee porti al raggiungimento di un ampio consenso nel valutare il ricorso a strumenti piu' adeguati a fronteggiare gli effetti della guerra in Medio Oriente. Abbiamo formulato, e intendiamo continuare a farlo, proposte pragmatiche che tengano conto delle caratteristiche e degli interessi dei diversi Stati membri e che dovrebbero portare anche le istituzioni europee a valutare un ampliamento degli stessi strumenti da essi predisposti, anche in continuita' con le comunicazioni del Consiglio del 19 marzo 2025 in materia di iniziative coordinate di attivazione delle clausole nazionali e spese per la difesa". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione sul Dfp.

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(RADIOCOR) 28-04-26 20:11:07 (0820) 5 NNNN