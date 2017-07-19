Ue: Giorgetti, auspichiamo archiviazione infrazione su ritardi pagamenti
'Dati i risultati raggiunti' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - "Con riferimento alle riforme, auspichiamo che dati i risultati raggiunti, quanto prima la Commissione europea possa archiviare la procedura di infrazione (n. 2014/2143) aperta nei confronti dell'Italia per violazione della direttiva 2011/7/Ue relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali". Cosi' il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell'audizione sul Dfp a Montecitorio.
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(RADIOCOR) 28-04-26 20:14:48 (0821)GOV,PA,EURO 5 NNNN