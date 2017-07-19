Ue: Foti, bene approvazione legge delegazione, atto di responsabilita' politica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 mar - 'L'approvazione definitiva, da parte del Senato, del disegno di legge di Delegazione europea 2025 rappresenta un passo fondamentale di responsabilita' e lungimiranza politica del Governo Meloni.

Con questo provvedimento, l'Italia recepisce ventiquattro direttive europee e adegua il proprio ordinamento a dodici regolamenti comunitari, rafforzando la tutela dei cittadini, la sicurezza dei lavoratori, la protezione dell'ambiente e l'innovazione industriale e garantendo cosi' un aggiornamento puntuale e coerente della normativa nazionale rispetto agli atti dell'Unione europea'. Cosi' il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti.

'Il provvedimento interviene in settori strategici: dalla proprieta' industriale alla tutela dei consumatori, dalla cyber-resilienza alla gestione dei rifiuti e delle acque reflue urbane, dalla protezione dei dati personali alla partecipazione dei cittadini europei. Agire tempestivamente non e' solo un obbligo burocratico, ma una scelta politica strategica per modernizzare il sistema normativo, sostenere le imprese, promuovere crescita e innovazione e rafforzare la credibilita' dell'Italia in Europa', aggiunge Foti.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 11-03-26 17:28:18 (0586)GOV,PA,FONUE 5 NNNN