Ue: Fitto, semplificazione e flessibilita' direttrici Commissione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 apr - Il lavoro della Commissione europea nell'ultimo anno si e' messo verso 'semplificazione e flessibilita'' e questa e' stata una 'scelta importante e fondamentale per avere rapidita' di azione verso scenari che abbiamo di fronte'. In particolare, la flessibilita' serve per 'riuscire ad arrivare in tempo per mettere in campo le scelte' fatte dalla stessa Commissione.

Lo ha detto Raffaele Fitto, vice presidente esecutivo della Commissione Ue e commissario per la Coesione e le Riforme, intervenendo al 25esimo Forum di Confcommercio. 'Sul terreno della flessibilita', un primo elemento di cambiamento e' il bilancio Ue, con la sua nuova struttura, che deve porsi la questione del superamento del Pnrr e la ricerca di soluzioni per proseguire questo percorso', ha aggiunto Fitto, ricordando che 'abbiamo messo in campo una revisione del programma di coesione. C'era l'esigenza di superare le rigidita', perche' il mondo sta cambiando. Gli Stati hanno presentato le loro richieste e l'Italia ha rimodulato 7,3 miliardi dei suoi fondi di coesione'. In questo contesto, ha proseguito Fitto, 'c'e' seconda considerazione da fare: siamo nella fase finale del Pnrr, siamo nella fase centrale delle politiche di coesione. La Commissione Ue ha presentato una proposta di bilancio innovativa e diversa. Ora abbiamo 14 fondi e 500 programmi, con il nuovo bilancio abbiamo 4 fondi con una forte semplificazione' e l'obiettivo di 'mettere in campo interventi in grado di leggere le reali esigenze e di adattarsi' con il 'tema energetico che e' centrale'. 'La Commissione ha avuto ieri una riunione preparatoria' e sono state fatte 'proposte sulle grandi questioni energetiche e poste le basi dei lavori del consiglio straordinario a Cipro che ci auguriamo' trovi una soluzione.

Fla-Liv.

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