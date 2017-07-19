Ue: divieto 'meat sounding' al tavolo trilogo il 5 marzo, possibile intesa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 feb - Dopo il via libera del Parlamento Ue lo scorso ottobre alla proposta normativa che mira a vietare l'uso di termini legati alla carne sui prodotti vegetali, e i malumori accumulati in questi mesi dalle aziende alimentari del settore 'plant based', il prossimo 5 marzo il divieto di 'meat sounding' sara' discusso dal trilogo (Commissione, Consiglio e Parlamento) Ue. Secondo fonti di Bruxelles interpellate da Radiocor 'si sta spingendo per arrivare a un accordo, perche' si vuole chiudere in fretta'. Tre gli scenari possibili: l'ipotesi piu' accreditata e' un'intesa su un divieto parziale (ad esempio pollo vegetale no, ma burger vegetale si', come chiedeva inizialmente la Commissione). In caso di intesa, l'accordo sara' formalizzato durante il prossimo Consiglio europeo, o approvato da una commissione dell'europarlamento, ma sempre in seconda battuta.

Sma.

