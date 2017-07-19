Ue: da Dombrovskis scenario su impatto guerra, previsioni ufficiali il 3 giugno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 apr - Le prossime previsioni economiche della Commissione Europea, note come Previsioni economiche di primavera 2026, saranno pubblicate il 3 giugno. Lo ha detto il portavoce della commissione europea Balazs Ujvari spiegando che le ipotesi di impatto della guerra sull'economia indicate ieri dal commissario per l'economia Valdis Dombrovskis sono degli scenari. Nel suo intervento di ieri al Parlamento Europeo, Dombrovskis ha detto che l'impatto attualmente stimato dalla Commissione della crisi in Medio Oriente e' dello 0,2%-0,4% e che, in caso di crisi piu' lunga, potrebbe arrivare fino allo 0,6%.

"Le cifre ufficiali saranno pubblicate il 3 giugno, quando presenteremo le previsioni economiche di primavera. Quella e' la data da tenere d'occhio", ha xetto Ujvari.

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