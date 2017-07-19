Ue: Commissione apre bando per borse studio Marie Curie da 400 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 apr - La Commissione europea apre il bando 2026 per le borse post-dottorato delle Marie Skodowska-Curie Actions (Msca), con un budget di 399,05 milioni di euro. "Queste borse - si spiega in un comunicato - sostengono ricercatori in possesso di dottorato nello svolgimento di attivita' di ricerca all'estero e nell'acquisizione di nuove competenze in diversi ambiti disciplinari e settoriali. I ricercatori potranno lavorare con team scientifici di primo livello, contribuendo alla competitivita' dell'Ue attraverso ricerche all'avanguardia.

Le candidature sono aperte da oggi e si chiuderanno il 9 settembre 2026". Dalla sua creazione nel 1996, oltre 150.000 ricercatori hanno partecipato alle Marie Skodowska-Curie Actions, tra cui 23 premi Nobel, a dimostrazione del contributo duraturo del programma all'eccellenza scientifica e alla cooperazione internazionale. Il bando rientra in oltre 1,25 miliardi di euro destinati alle Msca nel 2026 nell'ambito di Horizon Europe 2021-2027, per promuovere l'eccellenza nella ricerca, come evidenziato nell'iniziativa 'Choose Europe". "Il futuro dell'Europa - ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen - si fonda su conoscenza, scoperta e talento. Da 30 anni le Marie Skodowska-Curie Actions permettono ai ricercatori di superare i confini della scienza e trasformare le idee in progresso per la societa'. Oggi rinnoviamo questo impegno. Ai ricercatori di tutto il mondo il nostro messaggio e' chiaro: portate la vostra ambizione, portate il vostro talento - l'Europa e' il luogo dove innovare e crescere".

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