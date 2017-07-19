Ucraina: Zelensky in Inghilterra per vertice con Gb, Francia e Germania

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato il suo arrivo nel Regno Unito per una serie di incontri con i leader britannici, francesi e tedeschi dedicati al rafforzamento della difesa ucraina contro la Russia e alla sicurezza europea. 'L'argomento principale e' la nostra difesa in caso di guerra, una maggiore cooperazione per la sicurezza di tutta Europa nel campo della difesa aerea e la nostra visione condivisa sulle prospettive diplomatiche', ha scritto Zelensky su Facebook, pubblicando un video che lo ritrae mentre scende da un aereo.

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(RADIOCOR) 07-06-26 17:35:18 (0376) 5 NNNN