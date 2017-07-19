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            Ucraina: Aiea, centrale di Zaporizhzhia ricollegata a rete elettrica

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 giu - La centrale nucleare ucraina di Centrale nucleare di Zaporizhzhia, sotto controllo russo, e' stata ricollegata alla rete elettrica quasi tre giorni dopo aver perso completamente l'alimentazione esterna a seguito di un attacco contro una sottostazione elettrica. Lo annuncia l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. In particolare, scrive l'organismo di vigilanza sulla sicurezza nucleare sul social network X, l'elettricita' e' stata ripristinata dopo lavori di riparazione effettuati su una linea di alimentazione di emergenza, favoriti da un cessate il fuoco locale. 'Con una durata di quasi tre giorni, questo blackout e' stato uno dei piu' lunghi mai registrati nel sito, evidenziando l'estrema fragilita' della rete elettrica', ha sottolineato l'Aiea.

            Lab-red.

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            (RADIOCOR) 13-06-26 17:21:49 (0375)ENE,UTY 5 NNNN

              


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