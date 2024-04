Ucraina: accordo Ue su clausola di salvaguardia per import agricolo

Intesa Consiglio, Parlamento e Commissione Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 8 apr - Consiglio, Parlamento e Commissione Ue hanno raggiunto oggi un accordo sulla proposta di proroga dell'azzeramento dei dazi all'import dall'Ucraina (le cosiddette misure commerciali autonome), in scadenza a giugno, con un aumento delle garanzie per i prodotti agricoli. Per l'applicazione della clausola di salvaguardia (che scatta quando l'import supera un determinato quantitativo) il periodo di riferimento sara' esteso al secondo semestre 2021, come chiesto dai rappresentanti permanenti degli Stati membri il 27 marzo scorso. Dalla lista dei prodotti tutelati restano fuori grano e orzo (che l'Europarlamento aveva invece chiesto di inserire). Il testo sara' domani all'esame della commissione per il Commercio internazionale (Inta) dell'Europarlamento e l'11 si pronuncera' l'assemblea plenaria. Solo dopo l'intesa sara' trasmessa al Consiglio per il via libera definitivo.

Arl

