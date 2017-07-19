Turismo: Veratour, se conflitto Iran termina entro 30/4 estate ben gestita

In sofferenza Egitto, Grecia e Cipro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 mar - 'La crisi in Iran sta colpendo fortemente il settore turistico. Come Veratour abbiamo vissuto diversi momenti di criticita', a cominciare 35 anni fa quando siamo nati con la Guerra nel Golfo. Quello che abbiamo compreso e' che il turismo e' incomprimibile perche', nonostante tutto, riparte sempre piu' forte di prima'. Lo ha affermato l'ad di Veratour, Stefano Pompili, in occasione della presentazione del bilancio 2025 del tour operator. 'Nel caso di Veratour', ha aggiunto, 'abbiamo un ventaglio cosi' ampio di destinazioni turistiche che se un'area va meno bene abbiamo una scorta di destinazioni che il cliente considera sicure. Siamo preoccupati ma speriamo che il conflitto finisca presto cosi' da evitare un impatto sulla stagione estiva che per noi e' molto importante visto che vale il 70% del nostro fatturato.

Ce la metteremo tutta perche' il 2026 sia un altro anno di crescita; lo sapremo a maggio visto che proprio a causa del conflitto abbiamo allungato la finestra di prenotazioni per l'estate da marzo a maggio. Se il conflitto dovesse chiudersi entro il 30 aprile abbiamo tutte le carte in regola per gestire bene l'estate, altrimenti le perdite saranno consistenti'. Sul fronte dei prezzi dei carburanti degli aerei, il top manager ha sottolineato che 'dal Covid abbiamo previsto una assicurazione, oneri gestione carburanti e valute che paga il cliente. Questo significa che l'impatto sara' tutto a carico nostro'. A livello di destinazioni il co ceo, Daniele Pompili, ha spiegato che 'l'Egitto e il Mar Rosso stanno soffrendo molto e per noi rappresentano delle destinazioni importanti. Qui registriamo un calo delle prenotazioni dell'8%. Soffrono anche Grecia, Cipro e Turchia dove il calo raggiunge il 15%'.

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(RADIOCOR) 26-03-26 12:27:52 (0358) 5 NNNN