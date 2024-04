Turismo: Italia seconda in Europa per i meeting con Roma e Milano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Italia seconda meta in Europa per congressi internazionali, con Roma e Milano, punta a crescere ancora. All'Eu Dialogue, evento dedicato alle strategie di marketing nel settore dei meeting e del turismo congressuale, il tema e' stato quello di come allargare il campo, per rilanciare ancora un settore che torna a crescere dopo la pandemia. La crescita punta ad altre destinazioni che storicamente hanno ospitato grandi convegni e meeting come Firenze, ma anche laghi di Como o del Lago di Garda ben attrezzate. Cosi' come ad una destagionalizzazione.

'Trasformare il concetto universale di sostenibilita' in azioni concrete nel turismo significa lavorare su due dimensioni fondamentali, valide sia per il turismo leisure che per la meeting Industry. Il primo e' quello della timeline, che nel turismo significa puntare a una stagionalita' del turismo nell'arco di 12 mesi all'anno. Il secondo e' lo spazio puntando su localita' meno note', ha spiegato la presidente Enit Alessandra Priante che rappresenta l'Italia a Eu Dialogue.

