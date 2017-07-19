Turismo: Gatewai, 59% di Gen Z e Millennial usa AI per pianificare i viaggi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - Il 59% di Gen Z e Millennial utilizza oggi l'intelligenza artificiale per pianificare i viaggi, mentre il 41% si fida piu' dei consigli delle AI che di quelli degli amici, il 60% la usa per trovare ristoranti, un tempo appannaggio di Google Maps. E' quanto emerso in occasione di Gatewai, la seconda Conferenza nazionale dedicata all'intelligenza artificiale nel turismo, organizzata da Turismi.AI in collaborazione con Guida Viaggi, con il supporto di Repower e Bluvacanze. Secondo Phocuswright, il 77% degli utenti prova frustrazione nella fase di ricerca e prenotazione. 'L'AI semplifica questo processo, segnando il passaggio da una logica di ricerca a una di richiesta diretta: non si cercano piu' opzioni, si chiede all'assistente di costruire l'esperienza e di prenotarla tenendo conto di tutti i fattori', ha affermato Edoardo Colombo, presidente Turismi.AI. L'impatto dell'AI si riflette anche sulle performance digitali: il traffico organico dei siti e' in calo, mentre cresce quello generato dagli agenti intelligenti, con effetti su piattaforme come Wikipedia. Il controllo dei dati diventa quindi centrale: le AI costruiscono le risposte sulla base delle informazioni disponibili e della loro qualita'.

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(RADIOCOR) 10-05-26 17:20:16 (0379) 5 NNNN