Turismo: Gatewai, 59% di Gen Z e Millennial usa AI per pianificare i viaggi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - Con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale emergono anche nuove opportunita': i tassi di conversione dell'AI sono oggi i piu' elevati, dove 1 ricerca su 3 diventa prenotazione, mentre con i canali tradizionali solo 1 su 100. Il passo successivo e' gia' in corso: dalla raccomandazione alla prenotazione automatica, con piattaforme come Mindtrip. 'Non esiste una tecnologia unica: l'AI e' trasversale e va integrata lungo tutta la filiera', ha affermato Antonio Barreca, vice presidente Turismi.AI, evidenziando come il settore dovra' affrontare una crescita esponenziale della domanda e relative necessita' di risposta. Secondo l'Ocse, entro il 2035 serviranno oltre 40 milioni di nuovi lavoratori nel turismo.

Automazione e AI diventeranno quindi strumenti essenziali per ottimizzare processi e produttivita', liberando risorse da dedicare alla relazione con il cliente. Nonostante l'innovazione, il fattore umano comunque resta centrale: il 75% dei viaggiatori preferisce ancora l'interazione diretta nelle esperienze sul territorio. 'Le macchine gestiscono l'efficienza, ma il valore resta nelle persone', ha sottolineato Mirko Lalli, vice presidente Turismi.AI.

Nell'ambito della presentazione dei dati, Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ribadito 'un investimento del Governo da 20 milioni di euro per sperimentare modelli basati su AI e dati, Reg4IA un'iniziativa promossa dal mio Dipartimento per la Trasformazione Digitale insieme alle regioni e alle province autonome. Cosi' si va a sperimentare sui territori per costruire modelli replicabili su scala nazionale'.

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(RADIOCOR) 10-05-26 17:20:41 (0381) 5 NNNN