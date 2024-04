Turismo: Confcommercio Marche Nord presenta 'L'itinerario della Bellezza 2024' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - Tra le novita' di quest'anno, il nuovo sito web itinerariodellabellezza.it, che sara' attivo dal prossimo maggio per visitare virtualmente queste localita'. E, sempre a partire da maggio, 'Valore Bellezza', una carta fedelta' di territorio che, tramite un sistema di cashback vincolato, concorrera' al rilancio del commercio di prossimita'.

"Il nostro e' un esempio invidiato in tutta Italia" afferma Amerigo Varotti, direttore di Confcommercio Marche Nord, aggiungendo che e' "considerato un esperimento piu' unico che raro: visto che non a tutti e' chiaro come sia possibile mettere in rete in modo efficace, e quindi non solo sulla carta, cosi' tanti Comuni'. Ad evidenziare l'importanza della sinergia tra pubblico e privato e' il senatore Antonio De Poli, che ha fatto gli 'onori di casa' alla presentazione a Palazzo Madama: "Oggi con questa iniziativa presentiamo un modello positivo da esportare a livello nazionale: e' un esempio virtuoso di collaborazione tra enti territoriali come i Comuni e le categorie economiche (come in questo caso Confcommercio). Grazie a questo lavoro di squadra fra diversi attori, si favorisce lo sviluppo e la promozione di un territorio, stimolando l'interesse per le destinazioni turistiche piu' suggestive e affascinanti della provincia, in occasione di Pesaro Capitale della Cultura 2024".

com-nep

(RADIOCOR) 07-04-24 14:34:00 (0298) 5 NNNN