Trump: Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato (Corriere) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 apr - Quando la corrispondente del Corriere da New York gli chiede se abbia parlato con Meloni della vicenda, Trump risponde: "No, non da molto tempo". Il tema e' che Meloni "non vuole aiutarci con la Nato, non vuole aiutarci a sbarazzarci dell'arma nucleare.

E' molto diversa da quello che pensavo".

"Non e' piu' la stessa persona - aggiunge in un altro passaggio - e l'Italia non sara' lo stesso Paese, l'immigrazione sta uccidendo l'Italia e tutta l'Europa'.

Trump torna inoltre a ripetere che l'Europa sta "distruggendo se stessa dall'interno" con le sue politiche di immigrazione e legate all'energia. "Pagano i piu' alti costi del mondo per l'energia e non sono nemmeno pronti a battersi per lo stretto di Hormuz da dove la ricevono. Dipendono da Donald Trump perche' lo tenga aperto". Sull'invio di navi dragamine, "ho chiesto di inviare tutto quello che vogliono, ma non vogliono perche' la Nato e' una tigre di carta", lamenta ancora il presidente statunitense.

Infine, Trump risponde una domanda sulla sconfitta elettorale del premier ungherese Viktor Orban, non risparmiando un'ultima frecciata a Roma: "Era un mio amico, non era la mia elezione ma era un mio amico, un brav'uomo, ha fatto un buon lavoro sull'immigrazione. Non ha lasciato che la gente venisse a rovinare il suo paese come ha fatto l'Italia'.

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(RADIOCOR) 14-04-26 15:40:52 (0568) 5 NNNN