Trentino-Alto Adige: Calderoli, avvio lavori commissione Senato su riforma Statuto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 apr - E' iniziata oggi la fase finale del percorso per la riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige: il provvedimento e' stato incardinato in commissione al Senato e si prepara ad affrontare l'ultima curva. Il tutto sotto la supervisione del ministro Roberto Calderoli, promotore e garante dell'accordo tra Governo e Province Autonome, che segue l'iter fin dall'inizio. 'Siamo giunti al passaggio decisivo di un provvedimento storico che, come amo sempre ricordare, garantira' tanta autonomia in piu': il ripristino dei livelli di autonomia, un riequilibrio tra le componenti linguistiche e soprattutto maggiori funzioni per le Province Autonome. Un'opportunita' sotto tanti punto di vista, che andra' a beneficio dei cittadini trentini e altoatesini. Ho seguito questo provvedimento con impegno e grande passione, continuero' a farlo fino alla sua definitiva approvazione'. Cosi' a margine della seduta di commissione Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.

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