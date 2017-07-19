Trentino: Istat, popolazione in aumento con 573 residenti (+0,3%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - In Trentino, come nel resto del Paese, si e' raggiunto un nuovo record di denatalita'. I nati sono 3.748 unita' (-41 rispetto al 2023).

I nati stranieri sono in lieve aumento. Nel 2024 la mortalita' e' in leggero aumento in termini assoluti (+62 decessi rispetto all'anno precedente) con un tasso di mortalita' che sale dal 9,5 al 9,6 per mille. Le donne sono il 50,5% della popolazione residente e superano gli uomini di 5.853 unita', prevalentemente a causa della maggiore longevita' femminile. L'eta' media si innalza rispetto al 2023 da 45,7 a 46,0 anni. Vignola-Falesina e Calliano sono i comuni piu' giovani (rispettivamente 40,1 e 41,9 anni), Palu' del Fersina e Castel Condino quelli piu' anziani (53,5 e 53,0 anni). La componente straniera e' un fattore di ringiovanimento della popolazione.

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