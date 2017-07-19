Trentino: 2,4mln per i sistemi 'anti-orso' per gli enti locali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - Con oltre 4,2 mln gia' investiti, nel 2026 arrivano altri 2,4mln per i sistemi 'anti-orso' destinati agli enti locali. Cosi' il Trentino prova a rafforzare la prevenzione per evitare altri incidenti. Obbiettivo primo quello di rendere i sistemi di raccolta dei rifiuti sempre piu' sicuri, per ridurre una delle principali fonti di attrazione per l'orso e, in alcuni casi, anche per il lupo. 'La collaborazione e' decisiva: Comuni e Comunita' sono i primi protagonisti di questo percorso, che punta a rendere sempre piu' sicuri i sistemi di raccolta dei rifiuti e a rafforzare un lavoro avviato da anni sul fronte della prevenzione', sottolinea l'assessore provinciale all'ambiente ed enti locali, Giulia Zanotelli.

'La prevenzione e' uno degli strumenti piu' efficaci nella gestione dei grandi carnivori. Ridurre l'accesso alle fonti alimentari di origine antropica significa continuare a favorire la coesistenza con la fauna selvatica, un obiettivo che richiede impegno continuo e una crescente consapevolezza da parte delle comunita' locali', spiega l'assessore provinciale alle foreste, caccia e pesca con delega ai grandi carnivori, Roberto Failoni.Al momento le richieste presentate dagli enti locali riguardano 18 isole ecologiche, per un totale di 97 contenitori, e 5 gusci anti-orso per il rifiuto organico e un valore complessivo che supera il milione di euro.

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(RADIOCOR) 22-03-26 14:37:42 (0259) 5 NNNN