Trenitalia: ponti di primavera, oltre 17 milioni persone in viaggio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 apr - L'attenzione all'ambiente, secondo il monitoraggio di Trenitalia, spinge a viaggiare in treno. A questo fine e' stato integrato nei sistemi di vendita 'Ecopassenger': applicazione che permette di confrontare i consumi energetici e le emissioni di CO2 di un viaggio in treno rispetto allo stesso tragitto effettuato con altri mezzi. In questo modo i viaggiatori potranno conoscere, al momento dell'acquisto del biglietto, il minor impatto ambientale dei vari modi di viaggiare. L'attenzione all'ambiente e' una delle variabili che guida la scelta del vettore. Secondo una rilevazione Swg per Trenitalia, infatti, l'86% dei viaggiatori afferma di scegliere il treno perche' meno inquinante. Per fare fronte ai numeri in aumento sono stati incrementati i servizi, ad esempio Frecciarossa incrementa i propri collegamenti e i posti disponibili per offrire un servizio ancora piu' frequente e comodo ai propri passeggeri, durante i ponti primaverili. Il 25 e 28 aprile e il 1 maggio, lungo la costa Adriatica, sono stati attivati due collegamenti in piu' tra Milano e Pescara (e viceversa). Nelle giornate a piu' alta richiesta, tra il 25 aprile e il 2 giugno, sono previste nuove partenze straordinarie per alcuni Frecciarossa che viaggiano tra Milano, Roma e Napoli, e treni in doppia composizione: una soluzione che permette di raddoppiare i posti disponibili per i viaggiatori.

Il 24 e 28 aprile e il 1 maggio, sono tornati anche i Frecciarossa notturni tra Milano e la Calabria (e viceversa) per poter viaggiare di notte e raggiungere gia' al mattino presto la destinazione scelta. Dal 20 aprile al 5 maggio, inoltre, sono stati messi a disposizione 2 collegamenti FrecciaLink - il servizio realizzato con autobus dedicati in connessione con le Frecce - da e per Pompei e Sorrento, con partenze da Milano, Reggio Emilia Av, Bologna, Firenze e Roma. Con FrecciaLink si possono raggiungere anche alcune tra le piu' belle citta' d'arte d'Italia: Perugia e Assisi con partenze da Torino, Milano, Reggio Emilia AV, Bologna e Venezia; Potenza e Matera, con partenze da Torino, Milano, Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.

Dal 24 aprile a 5 maggio, Intercity Notte - la soluzione che consente di viaggiare di notte e raggiungere la propria meta gia' dal mattino presto - mette a disposizione oltre 2.700 posti aggiuntivi per chi si muove sulle lunghe distanze nelle tratte Torino-Salerno, Torino-Lecce e Milano-Lecce.

