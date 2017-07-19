Trasporto aereo: incontro al Mit con Regione Sardegna e vettori

Focus su costo carburante e oneri servizio pubblico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 mag - Il Mit comunica in una nota che si e' svolto un incontro al ministero 'per affrontare le sfide dei trasporti aerei in Sardegna, alla presenza del viceministro Edoardo Rixi'. All'incontro hanno partecipato l'assessore regionale ai Trasporti Barbara Manca, rappresentanti di Mit, Enac, Regione Sardegna, AeroItalia e Ita. 'L'incontro - riferisce la nota -, secondo appuntamento istituzionale dopo il primo svoltosi in Regione, ha rappresentato un momento concreto di coordinamento e confronto tra istituzioni e compagnie aeree, volto a garantire trasporti efficienti e accessibili. Tra i temi trattati, particolare attenzione e' stata dedicata all'ottimizzazione degli oneri di servizio pubblico, alla valorizzazione della rete aeroportuale regionale e alla gestione degli extra costi derivanti dalla crisi in Medio Oriente, che hanno fatto impennare i prezzi del jet fuel'.

'Il viceministro Edoardo Rixi - conclude la nota - ha sottolineato l'importanza di lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti, ponendo al centro le esigenze della comunita' sarda e assicurando soluzioni concrete e sostenibili per i prossimi anni'.

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