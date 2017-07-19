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            Trasporto aereo: associazioni settore a Piantedosi, rivedere entry-exit system

            Sistema ha bisogno di aggiustamenti e di piu' flessibilita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 apr - Le associazioni italiane del trasporto aereo Assaeroporti, Aeroporti 2030, Iata, Ibar e Aicalf hanno scritto al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi per chiedere il suo intervento a livello europeo per la revisione del quadro normativo che disciplina l'Entry/Exit System (Ees), il nuovo sistema comunitario per la registrazione dei passeggeri extra Ue in ingresso e in uscita dall'area Schengen. Le associazioni, che rappresentano congiuntamente gestori aeroportuali e vettori operanti in Italia, sollecitano in particolare che venga concessa agli Stati membri la possibilita' di sospendere, anche totalmente, l'utilizzo del sistema in presenza di livelli di congestione tali da compromettere la regolarita' delle operazioni aeroportuali. Di fronte alle criticita' operative gia' emerse - con tempi di attesa fino a tre ore -, per le associazioni, gli attuali meccanismi richiedono un adeguamento in termini di flessibilita', per garantire una gestione piu' efficiente e fluida dei flussi dei passeggeri.

            Com-Fla-

            (RADIOCOR) 23-04-26 11:49:57 (0357) 5 NNNN

              


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