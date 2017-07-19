Trasporto aereo: Agenzia Ue, non ci sono problemi sicurezza carburante Usa "Jet A"

Ma implica gestione attenta, dice l'Easa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 8 mag - L'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha dichiarato che l'utilizzo del "Jet A", un cherosene prodotto negli Stati Uniti, in Europa non rappresenterebbe "un problema di sicurezza".

L'agenzia ha indicato che 'il Jet A viene utilizzato quotidianamente per i voli da e per gli Stati Uniti e il Canada. Una possibile introduzione in Europa o in altre parti del mondo non rappresenterebbe un problema di sicurezza'.

L'Easa raccomanda di non miscelare i carburanti e di garantire un'adeguata formazione degli equipaggi. In una nota viene indicato che 'la situazione in Medio Oriente e nel Golfo Persico ha avuto un impatto sulla fornitura di carburante Jet A-1, tradizionalmente utilizzato in Europa.

Gli operatori del settore aeronautico e della fornitura di carburante stanno quindi valutando la fattibilita' dell'utilizzo di carburante Jet A, proveniente da altre regioni del mondo, per far fronte a una potenziale carenza'.

L'agenzia indica che gli operatori devono essere consapevoli delle differenze nelle proprieta' del carburante: in particolare, il Jet A ha un punto di congelamento massimo piu' elevato rispetto al Jet A-1. Di conseguenza, le procedure operative per gli operatori aerei, i controlli per la gestione del carburante negli aeroporti e nelle organizzazioni di assistenza a terra, nonche' le comunicazioni tra le organizzazioni, devono essere rivisti per garantire che tutti i rischi derivanti da queste differenze siano gestiti correttamente'.

Aps.

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