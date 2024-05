Trasporti: per 7 italiani su 10 il biglietto treno si acquista online -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 5 mag - Il motivo principale per cui gli italiani scelgono il treno e' la comodita' di non dover guidare ed evitare il traffico, indicato da uno su quattro, mentre uno su dieci dichiara di scegliere il treno anziche' l'aereo per non dover passare molto tempo negli aeroporti. Vince la sostenibilita', invece, per i giovani tra i 18 e i 24 anni.

La meta' degli italiani (56%) lo sceglie per i weekend lunghi e le vacanze brevi, al di sopra anche in questo caso (+10%) rispetto alla media europea. Treno che vince, secondo l'indagine, quando si tratta di viaggi all'estero: quattro su cinque (81%) prevedono di utilizzarlo per organizzare le proprie vacanze fuori confine. E vale soprattutto per i giovani che, dopo la pandemia, sono tornati a viaggiare in treno in Europa: una scelta che arriva fino all'89% degli intervistati tra i 18 e i 25 anni, in buona compagnia dei coetanei spagnoli (88%) e tedeschi (79%).

ami

