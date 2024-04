Trasporti: DiscoverEu, per i giovani 35.500 pass ferroviari gratuiti

Nati tra il 1 luglio 2005 e il 30 giugno 2006 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Sono 35.500 i pass messi a disposizione dalla Commissione europea per i giovani nati tra il 1 luglio 2005 e il 30 giugno 2006 per viaggiare gratuitamente in treno per l'Europa grazie al programma DiscoverEU. Come nelle passate edizioni, i ragazzi dovranno rispondere a un quiz di sei domande sul Portale europeo per i giovani, sulla base delle quali verra' stilata una graduatoria. I candidati selezionati riceveranno un biglietto gratuito per viaggiare in treno in Europa tra il 1 luglio 2024 e il 30 settembre 2025 per un periodo massimo di 30 giorni. Le candidature dovranno essere presentate entro martedi' 30 aprile alle ore 12:00.

La Commissione ha varato DiscoverEU nel giugno 2018 e l'ha successivamente integrato nel programma Erasmus+ 2021-2027.

Dal 2018 sono stati distribuiti 284mila pass.

