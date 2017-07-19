Transizione 5.0: Urso, ritardi causati da introduzione vincolo Made in Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 8 mag - "Per Transizione 5.0 i tempi si sono allungati 'perche' non ci hanno ascoltato. Noi abbiamo detto che introdurre il vincolo Made in Europe era sbagliato, perche' precludeva alcuni macchinari fondamentali per le imprese italiane e prodotti, purtroppo, fuori dall'Europa'. Lo ha detto il ministro delle Imprese Adolfo Urso durante il suo intervento a Marghera assieme all'autorita' Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (AdSPMAS).

'Le imprese - ha aggiunto Urso - poi se ne sono accorte e hanno sollecitato il Ministero competente a rimuovere quel vincolo'. Solo che serviva 'una modifica normativa, senza la quale non si poteva realizzare il decreto attuativo'.

Quindi 'ci e' voluto qualche mese per togliere quel vincolo', poi 'noi abbiamo rifatto il decreto attuativo sul solco della legge e l'abbiamo trasmesso alla ragioneria dello Stato, che ci ha chiesto di modificarlo e di togliere il cloud e di inserire ulteriore comunicazioni delle imprese'.

Col-ric

(RADIOCOR) 08-05-26 13:33:25 (0393) 5 NNNN