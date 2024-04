Toscana: criminalita', 3 mln di euro fondi per recupero beni sottratti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 apr - Ammonta a quasi 3 milioni di euro la somma che la Regione Toscana mettera' a disposizione di sette Comuni che hanno presentato la relativa richiesta di finanziamento per la riqualificazione dei beni confiscati alle mafie.

Tra questi, con oltre 1,6 milioni di euro e' la provincia di Pistoia a fare la parte da leone, quasi 500.000 vanno a Forte dei Marmi e a Marciano della Chiana, a Monteroni d'Arbia 90.000 euro per recuperare i beni sottratti alla criminalita'. Nel pistoiese, il contributo piu' alto andra' a Chiesina Uzzanese, dove il Comune, utilizzando il finanziamento di 1 milione di euro a disposizione nel triennio 2024-2026, creera' un centro di aggregazione intergenerazionale. Al Comune di Buggiano andranno 347.000 euro che serviranno per adibire l'edificio confiscato alle mafie a nuova sede del servizio associato di polizia municipale. A Massa e Cozzile sono destinati invece 290.000 euro che verranno impiegati per trasformare il bene ubicato in via Macchino 12, come sede per un centro di recupero per ex tossicodipendenti. La Regione mette infatti questi nuovi fondi a disposizione dei comuni interessati ad acquisire i beni gia' appartenuti ai criminali e restituirli alle comunita' locali con rinnovate finalita' istituzionali o sociali, prolungando di un ulteriore triennio lo stanziamento di risorse regionali inizialmente previsto a questo scopo per il periodo 2022-2024.

Ann

(RADIOCOR) 20-04-24 15:24:10 (0315) 5 NNNN