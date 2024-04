Toscana: 12 mln per mitigare il rischio idraulico e il cambiamento climatico -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -Roma,7 apr-I progetti finanziabili dovranno riguardare infrastrutture verdi con particolare riferimento a interventi di tipo integrato di mitigazione del rischio idraulico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversita' per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Il contributo sara' concesso sotto forma di contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 100% dell'importo totale dell'intervento. Sono ammissibili domande riguardanti progetti per i quali viene richiesto un contributo non superiore a 4.000.000 e non inferiore a 300.000 euro.

