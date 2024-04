Tlc: Agcom, a fine dicembre linee in rame in lieve flessione, fttc resta al 49%

A livello competitivo Sky dimostra il maggior dinamismo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - A fine dicembre nella rete fissa gli accessi complessivi mostrano una marginale flessione (-16 mila accessi) su base trimestrale, attestandosi intorno ai 20,11 milioni di linee. Lo comunica l'Osservatorio trimestrale di Agcom. Le linee in rame si sono ridotte di circa 186 mila unita' su base trimestrale e di 798 mila rispetto al dicembre 2022. Nell'ultimo quadriennio sono diminuite di 5,72 milioni di accessi.

Pur se in flessione su base annua (-475 mila linee), gli accessi Fttc (fibra fino all'armadietto, il resto rame, ndr) rappresentano circa il 49% della base clienti complessiva.

Quelli Ftth (fibra fino alla casa, ndr) crescono di 290 mila unita' nell'ultimo trimestre dell'anno e di 978 mila su base annua, mentre rispetto al dicembre 2019 l'incremento e' di 3,34 milioni di linee.

In aumento, anche se in misura piu' contenuta (circa 150 mila unita' su base annua), risultano le linee Fixed wireless access che, a fine dicembre 2023, sono pari a 2,11 milioni di accessi. Le linee broadband complessive sono stimate in circa 18,95 milioni di unita', risultando in leggera crescita su base trimestrale (+22 mila linee), e sostanzialmente invariate su base annua annuale; nel 2023 la flessione delle linee Dsl (-675 mila unita') e' stata controbilanciata dalla crescita delle linee in altra tecnologia.

Le dinamiche indicano un consistente aumento delle prestazioni in termini di velocita' di connessione commercializzata: le linee con velocita' pari o superiori ai 100 megabit al secondo e' salito dal 40,3% di fine 2019 al 73,4% del dicembre 2023. Da evidenziare la crescita del peso delle linee commercializzate con capacita' trasmissiva maggiore o uguale a 1 gigabit al secondo, passato dal 3,2 al 22,2% nel periodo 2019 - 2023. Contemporaneamente, continua la crescita del consumo di dati: in termini di volume complessivo, il traffico giornaliero nel 2023 ha segnato una crescita 15,6% su base annua, segnando, allo stesso tempo, un +120% rispetto al corrispondente valore del 2019.

Per quanto riguarda il quadro competitivo degli accessi broadband e ultra-broadband, a fine dicembre 2023, Tim si conferma il maggiore operatore con il 38% degli accessi, seguito da Vodafone con il 16,4% e da Wind Tre e Fastweb rispettivamente con il 14,2% ed il 13,7%; seguono Tiscali (3,7%), Eolo (3,5%) e Sky (3,3%), ma e' quest'ultima, tra i principali player, quella che ha mostrato su base annua il maggiore dinamismo guadagnando 0,8 punti percentuali.

