Tik Tok: secondo procedimento Ue per sospetta violazione regole su tutela bambini

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 22 apr - La Commissione Ue ha avviato un secondo procedimento formale nei confronti di TikTok a norma della legge sui servizi digitali.

L'apertura odierna e' volta a valutare se la societa' possa aver violato la legge sui servizi digitali quando ha lanciato TikTok Lite in Francia e Spagna. Bruxelles teme che il "programma task and reward" di TikTok Lite, che consente agli utenti di guadagnare punti durante lo svolgimento di alcuni "compiti" su TikTok - come la visione di video, i contenuti grappi, l'assistenza ai creatori, l'invito ad aderire a TikTok - sia stato avviato senza una previa valutazione diligente dei rischi che comporta, in particolare quelli connessi all'effetto di dipendenza delle piattaforme, e senza adottare misure efficaci di attenuazione dei rischi. Cio' e' particolarmente preoccupante per i bambini, data la sospetta assenza di meccanismi efficaci di verifica dell'eta' su TikTok, che ora ha tempo fino al 23 aprile per presentare la relazione di valutazione dei rischi alla Commissione e fino al 3 maggio per fornire le altre informazioni richieste.

Aps

