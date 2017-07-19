Terzo Valico: Salvini, rischio reale stop cantieri per costi energia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roddi (Cuneo), 20 apr - 'L'aumento dei costi riguarda i piu' grandi cantieri, come quello del Terzo Valico. Noi siamo al 95% degli scavi effettuati, siamo all'ultimo miglio, manca l'ultimo chilometro e vogliamo chiudere entro l'anno prossimo. E' chiaro che se l'aumento di materie prime ed energia esplode, il rischio di fermo dei cantieri e' assolutamente reale'.

Cosi' il vicepremier Matteo Salvini a margine del completamento dell'autostrada A33 Asti-Cuneo. Allargando lo sguardo al resto del Paese, 'io ho gia' oggi cantieri fermi - spiega - perche' il bitume per fare l'asfalto e' aumentato del 70%. E quindi oggi ho operai a casa perche' i costi sono insostenibili e non posso aiutare quelle imprese e quegli operai la', la qual cosa mi fa impazzire'.

'Se non arrivano le petroliere da altre parti del mondo, il problema non e' il prezzario, ma la mancanza di materia prima'.

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(RADIOCOR) 20-04-26 13:55:43 (0350) 5 NNNN