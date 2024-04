Terremoto L'Aquila: Castelli, territorio ha avuto forza di rialzarsi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 apr - Il commissario Castelli segnala che 'le attivita' di ricostruzione si sono accompagnate in quest'ultimo anno a un processo di ripresa economica e sociale, grazie al Piano nazionale complementare sismi 2009-2016, che sta contribuendo a fare dell'Appennino centrale un modello di sviluppo per le aree interne'. Castelli ricorda le parole di Giorgia Meloni ('L'Aquila e' un modello, per la risposta che lo Stato ha dato fin dalla gestione dell'emergenza, passando per la ricostruzione fino alla rigenerazione degli ultimi anni, di cui si stanno vedendo i primi effetti') per sottolineare che 'la rinascita dell'Aquila e' la rinascita di un pezzo di noi stessi. Quindici anni fa siamo stati feriti ma abbiamo saputo rialzarci e tornare piu' forti'.

