Terre Rare: Urso, su sito Mestre confronto anche con Eni, Fincantieri, Stellantis

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 8 mag - "Per quanto riguarda le potenzialita' portuali e anche i depositi di stoccaggio mi sono anche confrontato con alcune imprese, e con le grandi imprese multinazionali italiane che operano in quest'area e che hanno anch'esse necessita' di sopperire alle proprie fabbisogni per quanto riguarda le materie prime critiche: mi riferisco ovviamente a Eni, Fincantieri, Stellantis, Enel ed altre ancora mi auguro che possa si possa lavorare sia sull'obiettivo europeo del sito di stoccaggio sia sulla realizzazione di un polo produttivo sulla raffinazione e il riciclaggio delle materie prime". Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine di un incontro con l'autorita' Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (AdSPMAS) per affrontare il primo sopralluogo delle aree potenzialmente adatte per ospitare il sito.

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(RADIOCOR) 08-05-26 13:32:20 (0391) 5 NNNN