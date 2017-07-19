Terra dei fuochi: oggi la visita di Mantovano per fare il punto dei risultati -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - "Quella contro i rifiuti - ha sottolineato Mantovano - e' una guerra che e' in corso gia' da oltre un anno, con il concorso di tutte le amministrazioni territoriali ed e' la prima volta che c'e' un impegno cosi' massiccio da parte di tutte le istituzioni perche' questo fenomeno venga debellato. In questa area l'obiettivo e' rimuovere tutti i rifiuti presenti sulle strade comunali e provinciali entro il mese di luglio".

Fondamentale, rimarca Palazzo Chigi, e' l'azione di prevenzione. Solo negli ultimi 3 mesi, secondo dati della Prefettura di Napoli, sono stati circa 200 i siti produttivi oggetto di provvedimenti di sequestro, mentre sono state elevate sanzioni amministrative per circa 3 milioni di Euro.

Come spiegato da Mantovano, e' gia' in funzione da tempo una control room che vede il concorso di tutte le forze di polizia con il coordinamento dei Carabinieri Forestali, che permette di utilizzare i nuovi strumenti normativi, come ad esempio l'arresto in flagranza differita di chi lascia rifiuti lungo le strade.

"Vogliamo fare in modo - ha aggiunto Mantovano - che la control room sia ulteriormente potenziata attraverso un collegamento con le videocamere di sorveglianza presenti nella zona cosi' che nessuno possa sfuggire alle sanzioni".

Sempre a Caivano, Mantovano, insieme al Sottosegretario con delega alle Politiche per il Sud, Luigi Sbarra, ha poi visitato il sito produttivo 'Caffe' Borbone', nell'area Asi di Caivano, dove ha partecipato a un incontro con le realta' imprenditoriali del territorio e un approfondimento sugli investimenti attivati attraverso la Zes.

La visita si e' conclusa a Napoli, nel quartiere Secondigliano, dove Mantovano, insieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, al prefetto di Napoli Michele Di Bari e al commissario Ciciliano, ha visitato il cantiere della nuova piscina pubblica. Un intervento, quest'ultimo, che rientra nel Piano straordinario del Governo per la rigenerazione delle aree ad alta vulnerabilita' (cosiddetto 'modello Caivano'), che ha l'obiettivo di migliorare la qualita' della vita e rafforzare la coesione sociale.

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