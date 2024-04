Tecnologia: 736 i progetti di realta' aumentata, 71 in Italia e le big investono

Rapporto Osservatorio Extended Reality & Metaverse PoliMi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 apr - Sono 130 i mondi virtuali pubblici e 119 le piattaforme per la realizzazione di ambienti privati; dal 2018 a oggi nel mondo sono stati sviluppati 736 progetti, di cui 71 in Italia. A censirli della School of Management del Politecnico di Milano, mentre la Commissione Europea ha presentato la strategia sul web 4.0 per guidare la transizione tecnologica dei mondi virtuali.

Seppure senza i riflettori accesi come nel 2022, nel 2023 l'offerta ha registrato passi in avanti, anche per l'ingresso di Apple.

'A livello mondiale, le principali Big Tech stanno investendo per assumere un ruolo importante nel mercato, mentre le istituzioni non vogliono perdere il controllo', dice Valeria Portale, Direttrice dell'Osservatorio Extended Reality & Metaverso. Che spiega: 'Apple e' entrata ufficialmente nel mercato, Meta ha lanciato il suo nuovo visore ed entrambe hanno lavorato sull'integrazione di applicazioni all'interno dei loro device con partnership importanti e nuove realta' sono entrate nel mercato. A luglio 2023 la Commissione Europea ha presentato la strategia sul web 4.0 per guidare la prossima transizione tecnologica incentrata sui mondi virtuali. Sebbene vi sia ancora confusione su come verra' chiamata questa nuova frontiera delle esperienze, vi e' la certezza che big tech e istituzioni lo stanno studiando e monitorando'.

ami

(RADIOCOR) 20-04-24 13:09:12 (0255) 5 NNNN