Synergie Italia: utile netto 2025 a 35 mln, +3,5% fatturato a 855 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 mag - Synergie Italia, network internazionale specializzato nell'incontro tra aziende e professionisti, ha chiuso il 2025 con un fatturato in aumento del 3,5% a 855 milioni di euro. L'utile netto e' stato pari a 35 milioni di euro. Lo ha reso noto in un comunicato la societa'. Il Gruppo ha, inoltre, rafforzato la propria capillarita' su tutto il territorio nazionale con l'apertura di 25 nuove filiali che hanno contribuito a raggiungere i 1250 dipendenti (+7% rispetto al 2024). "Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati raggiunti quest'anno - ha commentato Per Marco Valsecchi, amministratore delegato di Synergie Italia - In un contesto complesso e in continua evoluzione, siamo riusciti a rafforzare la nostra presenza sul territorio nazionale e a rispondere in modo efficace alle esigenze di 6mila aziende clienti. Questi numeri confermano la centralita' delle persone e delle competenze nel nostro modello di sviluppo, e ci spingono a proseguire nel percorso d'innovazione e qualita' per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, generando valore per aziende, professionisti e territori".

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(RADIOCOR) 26-05-26 18:00:59 (0637) 5 NNNN