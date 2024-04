Sud: Zes Unica, tavoli su infrastrutture e ambiti produttivi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - Proseguono gli incontri dei tavoli tematici ai fini dell'elaborazione del Piano strategico della Zes unica del Mezzogiorno. Nelle giornate del 16 e del 17 aprile si sono tenuti due confronti istituzionali coordinati dalla Struttura di missione Zes e dedicati rispettivamente alle infrastrutture materiali e immateriali e agli ambiti produttivi. Lo comunica in una nota il ministero per gli Affari europei, Sud e Pnrr. La nota informa che nel tavolo del 16 aprile sono state affrontate diverse questioni relative alle infrastrutture, in fase di realizzazione o da realizzare, a sostegno dell'insediamento di nuovi investimenti. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti del ministero delle Infrastrutture, del ministero delle Imprese e made in Italy, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, di Assaeroporti, di Sogesid, di Invitalia, di Rfi, di Aans e delle Autorita' di sistema portuale del mar Tirreno centrale, dei mari Tirreno meridionale e Ionio, di Sardegna, del mare di Sicilia orientale e occidentale, del mare Adriatico meridionale e centrale, del mare Ionio e dello Stretto.

