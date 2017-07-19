Sud: Sbarra, con Pnrr e Zes crescita solida, ora consolidare il rilancio -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - 'Il Mezzogiorno sta vivendo una fase di crescita economica importante con effetti significativi anche per quanto riguarda l'occupazione che ha raggiunto negli ultimi anni il suo massimo storico, soprattutto nella componente giovanile e femminile, attraverso rapporti di lavoro stabili a tempo indeterminato.
Il compito delle istituzioni e' consolidarla, garantendo continuita' nelle politiche, certezza nelle risorse ed efficacia nell'azione pubblica' - ha concluso il Sottosegretario Sbarra.
com-Dca.
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(RADIOCOR) 17-04-26 12:11:35 (0318)GOV,PA 5 NNNN