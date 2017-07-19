Sud: Mazzuca (Confindustria), Zes intercetta interesse imprese, mettere a sistema -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mag -'Come imprenditori - ha affermato il presidente di Confindustria Molise Mauro Natale - sentiamo costantemente la responsabilita' di contribuire a rilanciare lo sviluppo dei nostri territori meridionali, decisamente piu' svantaggiati rispetto al resto del Paese. Da qui l'iniziativa di oggi sulla Zes Unica e gli incentivi per il Sud, fortemente sostenuta dal vicepresidente di Confindustria con delega alle Politiche strategiche per il Mezzogiorno, Natale Mazzuca, proveniente da Unindustria Calabria.

'La Zes Unica - prosegue Natale - e' un'iniziativa cruciale per rilanciare le regioni del Sud Italia e noi dobbiamo saperla promuovere e sfruttare, in sinergia con gli altri strumenti di programmazione, sia europei che nazionali, per autorizzare interventi volti a massimizzare l'impatto economico e sociale sul nostro territorio.

Con la Legge di Bilancio 2026 la Zes unica e' stata prorogata fino al 31 dicembre 2028. Dal 1 gennaio 2024 il Molise e' integralmente incluso nella Zes Unica.

"Dopo l'incontro di oggi e' ancora piu' chiaro che questa misura a favore del Mezzogiorno puo' rappresentare un punto di svolta per lo sviluppo industriale di tutte le regioni del Sud. Mi auguro che si possano creare sinergie e aggregazioni in modo tale che i progetti di investimento da presentare sulla Zes siano piu' significativi in termini di occupazione e sviluppo economico prodotto sul nostro territorio'. com-ale.

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(RADIOCOR) 28-05-26 19:25:50 (0703)PA 5 NNNN