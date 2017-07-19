Stretto Hormuz: Merz, Usa partecipi a sicurezza, ci vuole risoluzione Onu -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Parigi, 17 apr - Per la verita' la premier Meloni ha indicato a proposito del quadro di sicurezza internazionale per lo stretto di Hormuz che l'Italia 'e' disposta a fare la propria parte insieme ovviamente ai suoi partner' (senza evocare gli Stati Uniti, pero', che ha citato espressamente in riferimento alla mediazione americana per il cessate il fuoco in Libano. Il cancelliere tedesco ha poi detto che c'e' accordo fra i 'volonterosi' sul fatto che 'l'Iran deve cessare il programma nucleare e non deve attaccare Israele o altri Stati'. E ha rivendicato che negli ultimi tempi di aver esercitato un certo ruolo diplomatico con Teheran: 'Noi tedeschi sosteniamo gli sforzi volti a giungere a un accordo rapido e diplomatico tra Stati Uniti e Iran, siamo in contatto con tutti gli attori, vorremmo si torni alla pace presto, si torni alla stabilita', e' interesse di tutti' e se cio' non avvenisse 'c'e' la minaccia di una guerra multidimensionale mondiale".

Aps

(RADIOCOR) 17-04-26 17:36:56 (0558) 5 NNNN