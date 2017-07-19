Stellantis: Rocca incontra dipendenti Cassino, al lavoro per soluzioni per sito

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mag - Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha incontrato a Piedimonte San Germano una delegazione sindacale dei lavoratori Stellantis dello stabilimento di Cassino, per ascoltare direttamente le preoccupazioni e le richieste legate alla situazione produttiva e occupazionale del sito e dell'intero indotto. Nel corso del confronto, durato oltre 40 minuti, il presidente Rocca ha ribadito l'attenzione della Regione Lazio verso una vertenza che coinvolge centinaia di lavoratori e famiglie del territorio. 'Ho voluto fortemente essere qui oggi per ascoltare direttamente il punto di vista dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. Credo che, in un momento cosi' delicato, le istituzioni abbiano il dovere di esserci, confrontarsi e raccogliere le istanze di chi vive quotidianamente questa situazione', ha detto Rocca, ricordando che 'nelle scorse ore c'e' stato un incontro con il ministro Adolfo Urso sul tema Stellantis, durante il quale ho potuto raccogliere il suo impegno personale a non lasciare soli Cassino, i lavoratori e l'intero indotto. Stiamo lavorando per arrivare rapidamente a una soluzione concreta, anche attraverso il confronto sulle opportunita' legate a nuovi investimenti internazionali, compresi quelli cinesi.

Non possiamo permetterci di aspettare, perche' qui parliamo di lavoratori, famiglie e del futuro di un territorio che merita attenzione e risposte rapide'.

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(RADIOCOR) 26-05-26 18:46:30 (0652) 5 NNNN