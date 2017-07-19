Stellantis: Governo, 11 marzo prossimo tavolo per soluzione strutturale Trasnova -2

Verso Dpcm rimodulazione risorse automotive per 1,6 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 feb - Tripodi ha inoltre confermato che il Governo "sta presidiando con attenzione l'attuazione del Piano Italia, attraverso un monitoraggio costante, incontri periodici con il costruttore e riunioni del Tavolo permanente Automotive, istituito presso il Mimit, dove Stellantis e' chiamata a dare aggiornamenti continui sullo stato di attuazione degli impegni assunti". E ha ricordato che "nel corso dell'ultimo Tavolo Automotive del 30 gennaio scorso, l'azienda ha confermato di aver rispettato gli impegni assunti a fine 2024 e ha annunciato che nel 2026 gli acquisti da fornitori nazionali, relativi alla componentistica, supereranno i 7 miliardi di euro, accompagnati da una proiezione di incremento dei volumi produttivi nel corso dell'anno".

La sottosegretaria ha quindi fatto rilevare che "il ministero delle Imprese e del made in Italy sta lavorando a un Dpcm per la riprogrammazione delle risorse del Fondo automotive fino al 2030, per un ammontare complessivo di circa 1,6 miliardi di euro. Tali risorse saranno destinate al sostegno degli investimenti delle imprese su un orizzonte pluriennale; in particolare, si prevede che al rafforzamento dell'offerta sara' destinato il 75% dei fondi".

Bof

