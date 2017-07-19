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            Stellantis: automotive, fronte unico Regioni su crisi, il 24 incontro al Mimit

            Angelilli: "Abbiamo deciso di costituire un coordinamento" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 apr - 'Abbiamo deciso di costituire questo coordinamento delle regioni italiane di automotive per fare un fronte unico di interlocuzione sia a livello italiano che europeo, e per avare un tavolo di lavoro al ministero'. Cosi' l'assessore allo Sviluppo economico della regione Lazio, Roberta Angelilli, interpellata da Radiocor dopo il tavolo tra le 'regioni automotive' che si e' riunito questa mattina, con al centro la crisi di Stellantis.

            Il tavolo riunisce nove regioni italiane (Lazio, Veneto, Molise, Basilicata, Umbria, Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) accomunate dalla presenza di stabilimenti legati alla produzione di auto, con relative aziende fornitrici di componenti e servizi. Con il ministro Urso e' stato concordato un incontro al Mimit il 24 aprile prossimo.

            Fro.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 10-04-26 15:37:20 (0418)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Stellantis 6,92 +3,02 16.18.27 6,726 6,938 6,76


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