Stadio Roma: ok Giunta Comune a convenzione con commissario Governo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 mag - "Prosegue l'iter per la realizzazione del nuovo stadio della As Roma a Pietralata. La Giunta Capitolina ha, infatti, approvato oggi lo schema di convenzione tra il Commissario Straordinario del Governo per gli stadi, Massimo Sessa, la Regione Lazio e Roma Capitale". Lo rende noto il Comune di Roma, spiegando che "la delibera si inserisce nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 9-ter del Decreto Legge 96/2025, relativo alle opere necessarie per Uefa Euro 2032, e rafforza il coordinamento istituzionale tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento.

La convenzione disciplina le modalita' di collaborazione operativa tra gli enti coinvolti, con l'obiettivo di assicurare tempi certi ed efficacia amministrativa. In particolare, consente al Commissario Straordinario di convocare, a breve, la Conferenza dei Servizi e di avviare il Provvedimento autorizzativo unico. Quest'ultimo si concludera' con l'autorizzazione definitiva del progetto e comprendera' la variante urbanistica.

Regione Lazio e Roma Capitale forniranno il proprio supporto tecnico nello svolgimento del procedimento, ciascuna per le proprie competenze. Nel dettaglio, Roma Capitale mettera' a disposizione del Commissario Straordinario le proprie strutture competenti, tra cui il Dipartimento Programmazione Urbanistica, il Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, la Direzione Generale e l'Avvocatura Capitolina.

La convenzione entrera' in vigore all'atto della firma e sara' valida fino al 31 dicembre 2032".

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