            Notizie Radiocor

            Stadio Roma: da giunta ok a progetto di fattibilita' -3-

            Autorizzazione unica regionale (dopo ok assemblea) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - La nota capitolina ricorda inoltre che la delibera approvata in Giunta conferma il recepimento nel Pfte delle prescrizioni definite inderogabili dall'Assemblea capitolina e, in relazione al potenziamento dell'offerta di sosta, indirizza a destinare parte dei proventi derivanti dal costo di costruzione alla realizzazione di ulteriori parcheggi nell'area di riferimento e a integrare il Piano urbano dei parcheggi con nuove aree da individuare nel quadrante interessato. Il provvedimento autorizza inoltre il Sindaco, o un suo delegato, a partecipare alla Conferenza di servizi decisoria che sara' indetta dalla Regione Lazio. Dopo l'approvazione definitiva dell'Assemblea capitolina, il progetto sara' sottoposto al procedimento autorizzatorio unico regionale, comprensivo della valutazione di impatto ambientale e della Conferenza dei servizi decisoria.

            com-fro.

            (RADIOCOR) 26-02-26 18:20:41 (0711)PA,INF 5 NNNN

              


