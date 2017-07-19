Sport: bolognese Macron nuovo partner tecnico di Tonga Rugby

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - L'azienda di abbigliamento sportivo bolognese Macron e Tonga Rugby hanno siglato un accordo di partnership che prevede la fornitura di kit gara e di tutta la linea di abbigliamento per le selezioni nazionali maschili e femminili. Come sottolineato in una nota, il rapporto di collaborazione con la nazionale oceanica conferma ulteriormente la leadership internazionale di Macron nel mercato dello sportswear e il ruolo di punto di riferimento globale nel mondo del rugby per qualita', tecnicita', stile e personalizzazione dei capi, appositamente progettati per il mondo della palla ovale.

'E' con grande piacere che annunciamo questa prestigiosa partnership con Tonga Rugby', ha dichiarato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron. 'La nazionale tongana occupa un posto di rilievo nel panorama rugbistico internazionale e vogliamo poterne esaltare storia, tradizione e valori attraverso kit gara e una linea di abbigliamento davvero esclusivi e dal forte impatto emozionale sia per i giocatori, sia per i tifosi e che accompagnino la squadra all'importante impegno mondiale del prossimo anno', ha aggiunto.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 14-06-26 13:11:05 (0242) 5 NNNN