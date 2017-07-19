Sport: bolognese Macron nuovo partner tecnico di Tonga Rugby -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - L'accordo con Macron 'segna una tappa fondamentale per il rugby tongano.

Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questa nuova partnership strategica con Macron, un brand diventato un punto di riferimento globale nel mondo del rugby. Macron rappresenta non solo l'eccellenza nel design e nella performance sportiva, ma e' anche fornitore ufficiale delle piu' grandi competizioni internazionali, inclusa la Coppa del Mondo di Rugby', ha dichiarato Aisea Aholelei, Ceo della Tonga Rugby Union. 'Questa partnership riflette la crescente ambizione del rugby tongano e il nostro impegno a offrire ai nostri giocatori, alle squadre e ai tifosi i piu' alti standard del rugby mondiale. Oltre all'attrezzatura, condividiamo con Macron valori comuni: passione, identita', rispetto e dedizione alla nostra comunita' rugbistica.

Insieme puntiamo a ispirare la prossima generazione di giocatori tongani e a rafforzare la presenza del rugby del Pacifico sulla scena internazionale. Crediamo fermamente che questa collaborazione aprira' un nuovo capitolo per il rugby tongano e contribuira' a costruire un futuro ancora piu' forte per la nostra nazione', ha aggiunto.

La selezione tongana e' attiva da oltre 100 anni. Nel 1924, un anno dopo la costituzione della Tonga Rugby Union, la selezione biancorossa ha fatto il suo esordio a livello internazionale vincendo la sfida contro Figi. Tonga, fin dall'istituzione Rugby World Cup, la cui prima edizione e' datata 1987, e' sempre stata presente, tranne che nel 1991, e lo sara' anche nell'edizione 2027. Dal 2006 Tonga Rugby e' regolarmente impegnata nella Pacific Nations Cup che in precedenza era conosciuto come Pacific Tri-Nations e che i tongani si sono aggiudicati in tre occasioni: 1984, 1990 e 1994.

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(RADIOCOR) 14-06-26 13:11:34 (0244) 5 NNNN